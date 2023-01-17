Одобрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в Североатлантический Альянс заявит от выполнения взятых на себя обязательств. Об этом заявил «Анадолу» министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, комментируя позицию Анкары по принятию в военно-политический блок двух скандинавских стран.

Министр напомнил, что за 70 лет участия в НАТО, Турция всегда поддерживала политику «открытых дверей» Альянса.

«Вместе с тем, в июне прошлого года на полях саммита НАТО в Мадриде, мы подписали с Швецией и Финляндией трехсторонний Меморандум, который предполагает отказ от поддержки террористических организаций и отмену эмбарго на экспорт оборонной продукции. Мы ожидаем от двух стран конкретных шагов в этом направлении, в особенности, по вопросу противодействия проявлениям терроризма», — подчеркнул турецкий министр.

По его словам, страна-кандидат в НАТО не может игнорировать провокации пособников террористических структур. «Мы решительно осуждаем действия сторонников террористов PKK/YPG в Стокгольме и призываем власти Швеции к незамедлительным шагам в данном направлении», — сказал турецкий министр.

Министр подчеркнул, что Турция не будет игнорировать действия террористов в скандинавских странах и внимательно отслеживает процессы.