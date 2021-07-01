Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна больше не приемлет отношение властей Республики Кипр к туркам-киприотам как к меньшинству.

«Руководство Республики Кипр ставит во главу свой суверенитет и так хочет решать существующие вопросы, — сообщил он в четверг на пресс-конференции с президентом «Турецкой республики Северного Кипра» (ТРСК) Эрсином Татаром в Никосии. — Турок-киприотов оно считает меньшинством острова. Мы этого больше не приемлем. Такая дискуссия для нас закрыта».

«Инициатива проведения региональной конференции по Восточному Средиземноморью все еще актуальна, так же как и вопрос о справедливом распределении доходов от энергоресурсов.

ЕС и ООН должны предпринять необходимые шаги по справедливому распределению ресурсов Кипра. В противном случае Турция продолжит самостоятельные шаги в этом направлении», — сказал он.

Чавушоглу подчеркнул, что спецпредставителю ООН по Кипру нечем заниматься на острове и в этой связи Анкара не поддерживает идею подобного назначения.

Татар в свою очередь отметил, что греки-киприоты должны принять реалии острова и отталкиваться от них.

«Турция – государство-гарант на Кипре, а также самая сильная страна в регионе», — сказал он. (Агентство Анадолу)