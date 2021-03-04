Анкара готова внести вклад в восстановление освобожденных земель Азербайджана

Прозрачность, соразмерность и временный характер ограничительных мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), были безусловно своевременными для торговли в рамках Организация экономического сотрудничества (ОЭС).

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 14-ом заседании глав государств и правительств ОЭС, проходящем в четверг в интерактивном режиме.

Президент Эрдоган подчеркнул значимость заключения торгового соглашения между странами-участницами организации. По его словам, вступление в силу Торгового соглашения ОЭС, которое уже 17 лет не реализуется, отвечает интересам всех государств.

Эрдоган привлек внимание к ситуации на Южном Кавказе, отметив, что Анкара готова внести вклад в восстановление освобожденных от 30-летней армянской оккупации земель Азербайджана, а также обеспечение безопасности и безопасности на этих территориях.

Президент Турции также высказался против антииранских санкций США.

Турецкий лидер подчеркнул, что снятие односторонних санкций против Тегерана будет способствовать экономическому процветанию и стабильности в регионе.

Президент Эрдоган призвал страны-участницы Организации экономического сотрудничества всесторонне развивать отношения с Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК) и внести вклад в устранении несправедливости, с которой столкнулась Лефкоша.