Английский футболист Старридж отстранен на четыре месяца за ставки

Апелляционная комиссия Футбольной ассоциации Англии на четыре месяца дисквалифицировала экс-нападающего «Ливерпуля» Даниэля Старриджа за нарушение правил ставок.

Как сообщает «Би-би-си», 30-летний спортсмен также оштрафован на 150 тысяч фунтов стерлингов.

В январе 2018 года Старридж, будучи игроком «Ливерпуля», предоставил своему брату Леону инсайдерскую информацию о своем грядущем трансфере в испанскую «Севилью» и поручил ему сделать ставку на этот переход. Переход не состоялся, а Старриджу были предъявлены обвинения в передаче внутренней информации о возможном переходе.

В прошлом году футболист был дисквалифицирован на шесть недель и оштрафован на 75 тысяч фунтов. Но Футбольная ассоциация сочла этой наказание слишком мягким и опротестовала это решение. В итоге комиссия обнаружила еще нарушения, в результате чего ужесточила наказание футболисту.

До понедельника включительно Старридж являлся футболистом турецкого «Трабзонспора», где играл полгода. Всю остальную клубную карьеру провел в Англии, по разу выиграв Лигу чемпионов с «Челси» и «Ливерпулем». Также с «Челси» он дважды выиграл Кубок Англии, один раз – чемпионат страны.

За сборную Англии играл с 2011 по 2017 год.