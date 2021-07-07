Болельщики сборной Англии освистали гимн Дании перед полуфинальным матчем чемпионата Европы — 2020, сообщает Газета.Ру.

Победитель матча Англия — Дания встретится в финале со сборной Италии, которая в своем полуфинале обыграла Испанию (1:1, 4:2 пен.).

Английская сборная заняла первое место в группе D после двух побед с минимальным счетом 1:0 в матчах с Чехией и Хорватией, а также нулевой ничьи с Шотландией. В первом матче плей-офф Англия обыграла Германию (2:0), а в 1/4 разобралась со сборной Украины (4:0). Датчане вышли в плей-офф Евро со второго места в группе В после двух стартовых поражений от Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2), а также крупной победы над сборной России (4:1). В 1/8 финала Дания разгромила валлийцев (4:0), а в четвертьфинальном матче обыграла сборную Чехии (2:1).