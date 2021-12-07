«Министерство культуры Азербайджана направило официальное обращение в лондонский Музей Виктории и Альберта с просьбой исправить ложную информацию, размещенную на Instagram-странице музея, которая ввела в заблуждение пользователей соцсети», — ответили # в пресс-службе ведомства на запрос о том, какие меры были предприняты в связи с допущенной оплошностью.

Однако, похоже, Музей Виктории и Альберта не особо торопится исправить свою ошибку, невзирая ни на многочисленные комментарии обычных пользователей, ни на официальные обращения.

Напомним, что 30 ноября на Instagram-странице Музея Виктории и Альберта была размещена публикация под названием «Сцена романтики» с изображением иллюстрации к произведению великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами, который был представлен как поэт «иранский», а сцена из эпического произведения «Хамсе» (Пятерица») с изображением сасанидского шахиншаха Хосрова дополняется недоразумением в виде «армянской принцессы Ширин».

Многочисленные пользователи соцсети поспешили выразить недоразумение в связи с допущенной грубейшей ошибкой, тщетно пытаясь привлечь внимание менеджеров социального контента крупнейшего в мире музея декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Вопрос, который сейчас интересует многих – как долго данная ошибка будет «красоваться» на официальной странице музея в соцсети Instagram? Неделя игнора со стороны британского музея уже наводит на различные размышления.

Почему музей такого уровня позволяет себе искажение исторических фактов, ведь здесь не понаслышке знакомы с культурным достоянием и богатейшим наследием Азербайджана. Ведь именно в музее Виктории и Альберта хранится редчайшее произведение азербайджанского искусства — ковер «Шейх Сафи», сотканный в XVI веке в азербайджанском городе Ардебиль.

Музей Виктории и Альберта в Лондоне — крупнейшее в мире собрание декоративно-прикладного искусства и дизайна, является частью огромного комплекса музеев в Южном Кенсингтоне. Музей был основан в 1852 году после прохождения в Лондоне Всемирной выставки. Своим названием комплекс обязан королеве Виктории и ее супругу Альберту, которые также приложили немало сил для открытия музея. На данный момент он является одним из самых крупных в мире хранилищ экспонатов декоративно-прикладного искусства многих стран мира — от античности до наших дней, включая и богатейшую коллекцию предметов викторианской эпохи. Площадь музея Виктории и Альберта в Лондоне — 50 000 кв. метров, он включает в себя 145 залов.