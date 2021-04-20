Ангела Меркель: «Надо уважать суверенитет и территориальную целостность государств»

«Когда нет уважения к суверенитету и территориальной целостности государств, как в случае с Нагорным Карабахом, должны применяться нормы международного права».

Как сообщает Report, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления на весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы посредством видеоконференции.

«Важно соблюдать законы, принятые совместно. Эти законы должны применяться в случае угрозы миру. Эти законы должны применяться, когда нет уважения к суверенитету и территориальной целостности государств. Можно привести пример Нагорного Карабаха. В это время Совет Европы должен играть важную роль. Все институты Совета Европы должны сотрудничать друг с другом в этом деле», — сказала Меркель.