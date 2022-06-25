Оскароносная актриса и посол доброй воли ООН по делам беженцев Анджелина Джоли дала интервью изданию Madame Figaro. В разговоре она восхитилась стойкостью украинцев.

«Я своими глазами видела абсолютную стойкость и невообразимую силу этих людей, которые не только выживают в этой ситуации войны, но и защищают окружающих», — подчеркнула звезда.

«Главное, что меня беспокоит прежде всего — права человека и беженцев», — уточнила Анджелина Джоли.

Отметим, Джоли носит серебряное кольцо с картой Украины, которое ей подарили во время визита во Львов. (УНИАН)