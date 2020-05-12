Анджей Почобут: Выборы в Беларуси — это декоративное мероприятие

Оппозиционные партии Беларуси выступили с заявлениями о своем отказе от участия в очередных президентских выборах, которые пройдут 9 августа 2020. Об этом сообщает Радио Свобода.

Партия Белорусский народный фронт (БНФ) заявила, что не будет выдвигать своего кандидата на президентских выборах. Заседание руководящего органа партии, Сейма, по этому случаю прошло в формате онлайн из-за коронавируса. «Сейм Партии БНФ принял решение о неучастии партии в президентских выборах 2020 года. Партия не будет выдвигать своего кандидата, и не будет поддерживать других кандидатов», — говорится в заявлении партии.

Свое решение в ней объяснили пандемией коронавируса и тем, что белорусские власти проигнорировали рекомендации по изменению избирательного законодательства, предложенные международными и белорусскими наблюдателями на предыдущих выборах.

«Проведение избирательной кампании в условиях пандемии крайне безответственно и опасно, в то время как другие европейские страны принимают обоснованные решения отложить выборы, даже с гораздо меньшим числом больных», — заявили в партии.

Подобное решение приняла и Белорусская партия левых «Справедливый мир». «Белорусская партия левых оценивает данное решение как безответственное и преступное. Проведение в ближайшие три месяца избирательной кампании в Беларуси в условиях стремительного распространения коронавирусной инфекции ставит под угрозу здоровье и жизнь огромного количества людей », — говорится в заявлении ЦК «Справедливого мира».

Ранее оппозиционные партии приняли коллегиальное решение отказаться от дальнейшего проведения «праймериз» для выбора единого кандидата от оппозиции на президентских выборах. Единого кандидата планировали выдвинуть пять оппозиционных партий, но из-за коронавируса собрание для «праймериз» в регионах было остановлено.

Затем и партия «Зеленые» отказалась участвовать в нынешних выборах. «Белорусская партия «Зеленые» не будет участвовать в президентской кампании 2020 года и выставлять своего кандидата», — говорится в заявлении, которое партия разместила в своем аккаунте в Facebook, передает портал Хартыя’97.

Свое решение «зеленые» обосновывают тем, что сбор подписей за кандидатов назначен на разгар эпидемии COVID-19 в Беларуси. «Власти самоустранились от решения этой проблемы, не предложив безопасного для членов команд кандидатов и избирателей способа контакта во время кампании», — констатируют они.

Кроме того, для кандидатов созданы неравные условия, отмечают «зеленые». По предварительному поведению власти они полагают, что во время избирательной кампании будут использоваться традиционные механизмы фальсификаций, а провластные кандидаты будут применять административный ресурс. Демократические кандидаты же оказались в условиях, лишающих их шансов собрать необходимые 100 тысяч подписей.

Впрочем, набралось уже несколько человек, заявивших о готовности принять участие в выборах. Помимо действующего президента Лукашенко, это председатель лояльной к власти Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, экс-руководитель Парка высоких технологий в Минске Валерий Цепкало, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев и блогер Сергей Тихановський, который сейчас отбывает 15 суток ареста.

Белорусский парламент назначил проведение очередных президентских выборов на 9 августа 2020.

Ранее Лукашенко заявил, что президентские выборы в республике не будут переноситься несмотря на эпидемию коронавируса. По его словам, они должны состояться в соответствии с конституционными сроками.

Напомним, Беларусь — единственная страна в Европе, которая не ввела серьезных ограничительных мер из-за распространения COVID-19, а ее президент Александр Лукашенко отверг заявления о пандемии, назвав их «психозом». При этом в Беларуси при 9 млн населения уже подтверждено более 20 тысяч случаев заболевания.

То есть, похоже, Лукашенко придется «бороться» с лояльными псевдокандидатами. Как вообще можно оценить решение Лукашенко провести выборы 9 августа? Ведь это действительно способно ощутимо ухудшить ситуацию с распространением вируса.

Известный белорусский журналист Анджей Почобут заявил в этой связи #, что Александр Лукашенко, очевидно, не собирается менять повестку политического дня из-за коронавируса. «Несмотря на риск, которому подвергается здоровье граждан. Очевидно, что всякие массовые мероприятия способны вызвать вспышки заболевания. Выборы в Беларуси — это декоративное мероприятие, уже давно нет состязательности, нет честного подсчета голосов, поэтому их результаты не отображают настроения граждан Республики Беларусь. Это ритуал. И Лукашенко решил провести его, несмотря на пандемию», — заключил публицист.