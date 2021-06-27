В турецком городе Конья продолжаются международные лётно-тактические учения «Анатолийский орёл – 2021» с участием военных летчиков ВВС Азербайджана, сообщает Министерство обороны.

В очередной день учений летный состав ВВС Азербайджана выполнил очередные боевые задачи по уничтожению наземных и воздушных целей условного противника.

Согласно заданию, азербайджанские военные летчики организовали воздушное дежурство, провели обнаружение и уничтожение условного противника, предпринявшего попытку нарушить воздушное пространство, нанесли удары по живой силе и бронетехнике противника.