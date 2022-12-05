Создательница кулинарного бренда «Yeməli» в Ташкенте Анастасия Емельянова не перестает удивлять своим талантом и креативом.

Воодушевленная любовью к Азербайджану и, в особенности к нашей национальной кухне, Анастасия прославилась рядом авторских рецептов, которые пользуются огромным успехом в кулинарном сообществе Фахранды Гасанзаде Azeri Home Chef, где Емельянову прозвали «Королевой азербайджанской пахлавы».

Последняя новинка Анастасии — пахлава из граната (нар — пахлава) покорила всех, кто уже успел попробовать это изумительное и нежнейшее лакомство.

Партнером Анастасии по бизнесу является ее супруг, азербайджанец Эльгюн Алиев. Именно Эльгюн открыл для Анастасии мир богатейшей культуры и кухни Страны огней.

В интервью # семейная пара из Ташкента рассказывает об эксклюзивах своего бренда, и о том, как им удалось покорить узбекских гурманов вкуснейшими блюдами азербайджанской кухни:

— Анастасия, как появилась идея соединить две изюминки азербайджанской кухни — пахлаву и гранат? Какую пахлаву вы готовили до этого?

— Все кто меня знает, видели, что я люблю модернизировать, придумывать что-то новое. Так в свое время я сделала бадамбура зебра и гульбура. Я уже готовила шоколадную, кокосовую, фисташковую пахлаву, пахлаву с финиками (хурма), и, конечно же, традиционную, с грецким орехом, бадамом и фундуком. Но эти все виды пахлавы похожи друг на друга тем, что начинка достаточно сухая. Не так давно я загорелась идеей придумать что-то совсем необычное. Я очень люблю Азербайджан, его традицию и культуру и знаю, что означает для азербайджанцев гранат (нар). И я твердо решила, что должна соединить эти два таких значимых продукта для азербайджанцев.

— В чем изюминка нар пахлавы, и есть ли какие-либо секреты приготовления этой оригинальной выпечки?

— Главная изюминка и сложность приготовления нар пахлавы в том, чтобы убрать косточки, не превратив гранат в сок. В этом мне помог способ приготовления нар туршу (кислая паста, используется для приготовления ляванги).

— Анастасия, чем вас покорила азербайджанская кухня?

— Азербайджанская кухня меня покорила вкусом, точнее — натуральными вкусами продуктов, не забитыми специями и усилителями вкусов. И я для себя решила, что я просто должна ее изучить и показать моим соотечественникам эти уникальные, вкусные блюда и обязательно ознакомить их с азербайджанской культурой.

— Эльгюн, а чем вас покорила Анастасия?

— Я мог часами рассказывать ей о культуре Азербайджана, о том, как правильно заварить чай, какой должен быть чабрец (кекоту), сколько родственников и соседей собираются на подготовку к свадьбе, или же просто читал ей стихи Нусрета Кесеменли. Анастасия могла днями напролет слушать мои рассказы об Азербайджане, и по ее глазам было видно, как сильно она хотела все это впитать в себя. Такое ее отношение к нашей культуре и любовь к Азербайджану сразили меня наповал.

— В сообществе Azeri Home Chef вас, Анастасия, называют «королевой азербайджанской пахлавы». Что для вас значит такая лестная характеристика?

— Пахлава — это первое, на что я замахнулась в азербайджанской кухне и училась делать это почти год! Поэтому столь лестный титул прежде всего дает мне веру в то, все было не зря. Долгие бессонные ночи, усталость — все как рукой снимает, когда получается задуманное, и ты видишь благодарность в глазах азербайджанцев, которые вдали от Родины получают шоргогал, хончу для нишан и Шах-плов на Новый год и пишут мне, как это вкусно! Столько теплых и приятных слов было сказано в мой адрес азербайджанцами. Это делает меня очень счастливым человеком.

— Мне также посчастливилось попробовать ваше угощение, и, признаюсь, что отныне вкус вашей пахлавы из граната будет сопровождать меня вечно. А что вы сами больше всего любите из азербайджанской кухни, что готовите для семьи?

— Каждое воскресенье я готовлю для своей семьи помидор юмурта, кушаем мы это всеми любимое блюдо по-бакински, прямо со сковороды, макая горячий хлеб. Обожаем всей семьей долму — и ярпах, и бадымжан. А с наступлением холодов воскресный завтрак один -два раза в месяц начинается с азербайджанского хаша, обязательно с домашними соленьями. И, конечно же, самое любимое блюдо в нашей семье — это садж. Это для меня любовь с первого взгляда и на всю жизнь.

— Эльгюн, что, на ваш взгляд, супруге лучше всего удается готовить из нашей национальной кухни?

— Думаю все. Но скажу вам честно, что сначала ей было сложно, т.к многие блюда были для нее новыми, а я не знал точный рецепт, но помнил, каким все должно быть на вкус. Анастасия могла без устали готовить несколько раз одно и то же блюдо до тех пор, пока не получила вкус, который сидел у меня в голове. Это очень дорогого стоит! Думаю наша страсть к приготовлению хороших блюд с правильной подачей и подтолкнула нас к бизнесу, связанным с кухней. Так как мы оба могли пригласить друзей и начать готовить как шеф — повара, которые годами работают вместе и делают все, дополняя друг друга. И когда друзья начинали у нас спрашивать названия блюд, которые им так понравились, мы ощущали себя олимпийскими призерами!

— Можете сказать, что пахлава от Анастасии — самая вкусная пахлава вашей жизни?

— Думаю, в каждом возрасте у нас свое понимание вкуса. Да, сейчас для меня самая лучшая пахлава та, которую готовит Анастасия.

— А какие традиции азербайджанской культуры полюбились в вашей интернациональной семье?

— Думаю, это хаш. С наступлением холодов, каждое воскресное утро в нашей семье начинается не с хлеба и масла, а с хаша, соленья, гранатов, сухариков и обязательно лимонада тархун — все, как было в моем детстве.

— Анастасия, были ли вы в Баку?

— К моему большому сожалению, была всего один раз, а хочется находиться в этом чудесном городе бесконечно. Очень нравится старый город, его аутентичность, уютные кафешки, люди, которые сидят и играют в нарды и никуда не торопятся. И конечно же, море… Это была моя мечта, которая сбылась — увидеть Каспий и теплым вечером босиком пройтись по берегу моря, чтобы волны окатывали мои ноги. В тот миг, когда это произошло, я даже расплакалась. Очень хочу снова приехать в Азербайджан и посетить все самые «вкусные» исторические города, такие как: Шеки, Ленкорань, Гянджа. Попробовать все виды пахлавы, плова, ляванги.