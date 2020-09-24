Анар Агакишиев удивил всю Турцию: Бюлент Эрсой никто не узнал!

Знаменитый азербайджанский визажист и стилист Анар Агакишиев вновь оказался в центре внимания СМИ и блогеров. «Волшебник из Баку», как его называют зарубежные журналисты, накрасил королеву турецкой эстрады Бюлент Эрсой и поделился совместным снимком на своей странице в Instagram.

Как сообщает #, за эту возможность стилист поблагодарил певицу Демет Акалын, с которой его связывает давняя дружба и сотрудничество:

«Сегодня я накрасил диву турецкой эстрады Бюлент Эрсой. Моя королева – Демет Акалын, — за все, чего я достиг в Турции, я благодарен вам. Спасибо огромное за все! Пусть Бог всегда вас бережет», — подписал Анар свою публикацию и получил бесчисленное количество поздравлений.

За аккаунтом стилиста в соцсети следят почти полтора миллиона человек. Среди них очень много звезд, и не только отечественных. Каждая местная селебрити считает привилегией работать с Анаром Агакишиевым. Свое лицо азербайджанскому стилисту доверила даже Ирина Шейк, с которой он познакомился в Баку на одном из мероприятий. Модель пришла в восторг от мастерства нашего мейкап кудесника, и поблагодарила его за креативный подход и профессионализм.

Оценивая макияж Бюлент Эрсой, подписчики Анара из Турции и Азербайджана подметили, что еще никогда певица не была столь утонченной, нежной и прекрасной:

«Невероятная работа», «Браво», «Анар продолжает творить чудеса», — среди авторов многочисленных комментариев были также популярные певицы Тунзаля Агаева, Роя, Севда Яхъяева, Дилара Кязимова и др.

Анар Агакишиев прославился далеко за пределами Азербайджана. Его работы публикуют ведущие издания и порталы, о нем пишут на разных языках мира.

Стилист работает над преображением женщин разного возраста. Его отличает новаторство идей, креативный и индивидуальный подход к каждой женщине, независимо от ее статуса и профессии. Классическую пенсионерку Анар вмиг способен превратить в обаятельную женщину, способную привлечь восхищенные взгляды.

Отдельного внимания заслуживают работы Анара с женщинами, у которых есть физические изъяны. Эти работы – преображения собирают в Instagram наибольшее количество восторженных отзывов.

«Посмотрите, как стилист из Азербайджана с легкостью возвращает женщинам уверенность в себе», — пишут о нем российские СМИ.