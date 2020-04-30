Ana Vətən Azərbaycan: звезды представили ремейк на хит группы RAST

Звезды азербайджанской эстрады объединились чтобы дать новое дыхание популярной композиции «Ana Vətən Azərbaycan»: ремейк представил известный музыкальный продюсер и аранжировщик Рустам Рзаев.

В проекте приняли участие популярные исполнители и музыканты: Айгюн Кязимова, Тунзаля Агаева, Эльвин Новрузов (L’veen), Манана, Теймур Сулейманбейли, Аббас Багиров, Самира Эфенди, группа «Раст», Хафиз Бахыш, Камран Керимов и др.

Как сообщает #, проект представлен в рамках социального призыва «Biz birlikdə güclüyük» и кампании «EvdeQal» («Оставайся дома»), созданными в целях борьбы с пандемией Covid-19.

Как и все проекты последнего времени, новый ролик был полностью смонтирован в домашних условиях: звезды записали свои партии на смартфон, после чего видео было собрано в последовательную цепочку.

Автором слов патриотичного хита «Ana Vətən Azərbaycan» является поэт-песенник Алтун Шашик. Музыку написал художественный руководитель группы «Раст» Рашад Гашимов. Премьера песни и клипа состоялась в 2011 году.

«Мне очень приятно, что слова, которые я написал много лет назад, сегодня приобрели новое звучание. Музыкант, аранжировщик и мой старый боевой товарищ Рустам Рзаев с коллегами дали песне вторую жизнь. И это лишний раз доказывает, что несмотря на все вирусы и прочие казусы, жизнь продолжается, в ней есть смысл и мы вместе», — прокомментировал в интервью # Алтун Шашик.

Для музыканта Теймура Сулейманбейли данный проект стал не первым за время самоизоляции:

«Я всегда с большим удовольствием поддерживаю проекты, которые настраивают на позитив и дарят хорошее настроение людям, особенно, когда все мы переживаем не лучший период жизни, находимся на самоизоляции. Большое спасибо инициаторам проекта, одним из которых является мой друг Рустам Рзаев. Свою партию я, как и все участники проекта, записал из дома, не нарушая правил карантинного режима. Приятно быть частью такого важного социального проекта», — заявил он «Зеркало».

Певец Эльвин Новрузов признался, что был рад внести свою лепту:

«Я всегда открыт к интересным творческим экспериментам. Данный проект – это поддержка для наших любимых зрителей, многие из которых в силу карантина большую часть своего времени проводят дома. Мы – артисты, в первую очередь всегда думаем о своих слушателях, и все делаем ради них. Каждый из нас продолжает работать дома, заниматься любимым делом, а участие в подобных проектах – это хороший повод поднять людям настроение и настроить их на позитивную волну», — сказал он в интервью #.