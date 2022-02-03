Нравственность — основа всех человеческих ценностей.

Альберт Эйнштейн

Кажется, мы и не заметили, как порядочность, нравственность и приличие превратились в рудименты нашего общества. Нет, конечно, нельзя отрицать слабые потуги некоторых сограждан предупредить, оградить, образумить всех остальных. Но это скорее были голоса вопиющих в пустыне.

В принципе, с того самого момента, как человек осознал себя, общество всегда было полярным: каких-то его членов больше притягивал полюс нравственности, каких-то – похоти. На различных стадиях становления человечества в различных регионах земного шара соотношение этих двух условных групп было разным. Если апеллировать к священным писаниям всех трёх монотеистических религий, предки скатывались даже до точки невозврата. И с тех самых древних пор «Содом» и «Гоморра» стали нарицательными существительными. У нас, слава Богу, пока до этого далеко. Во всяком случае, хотелось бы в это верить. Но…

Понимаете, быдло было всегда. Много было, мало – ни в этом суть. Ну, быдло и быдло. Их знали, их сторонились, старались оберегать членов семьи и в особенности детей от их вредного влияния. И они понимали своё положение в обществе, а, следовательно, и вели себя соответствующе. Но, наверное, никогда как сейчас у нас, здоровая часть общества не была так беззащитна перед этим самым быдлом. А как прикажете сейчас, например, главе семьи, оградить своего сына или дочь от этих паразитов? Они, не спрашивая разрешения, запросто проникают к нам в дом. Когда нас нет и когда мы рядом. Да-да! Стоит просто включить телевизор, — и они пойдут на вас всем миром с голубых экранов. Ведущие, тик-токеры, блогеры, певцы под «фанеру», «крутышки» и вся подобная шваль. Они же во всех социальных сетях. Они же в подавляющем большинстве СМИ. И это наша реальность. Когда в огромный мешок свежих плодов попадает всего один гнилой, за очень короткий срок он может уничтожить и все остальные. Если не предпринять надлежащих мер, а точнее – просто выбросить этот фрукт в мусор. К сожалению, эфиры наших ТВ и медиа ресурсов просто заполонили подобные гнилые фрукты.

Вот, намедни, с большим ажиотажем тиражировалась новость с просто «феноменальным» заголовком: «Неприличный жест танцовщицы Ренки: вынудила ребенка погладить свою грудь». Прилагалось и видео сего действия. Тут возникает очень много вопросов, мы ограничимся лишь некоторыми, которые просто на виду. Во-первых. Можно ли считать серьёзными те СМИ, которые разместили на своих страницах подобное? Если можно, то, простите, а чем отличаются в таком случае «серьёзные» СМИ от «жёлтой прессы»? Ответ, в общем-то, на поверхности.

Второй вопрос. Помним ли мы вообще, что такое приличие и нравственность? Есть очень серьёзные опасения, что, если в этом плане и не наступила ещё массовая амнезия, то ситуация не ахти. Поэтому! Согласно толковому словарю Ожегова, приличие – это правило поведения, вежливость, благопристойность. Видите ли, БЛАГОПРИСТОЙНОСТЬ! Да уж! Ну, а что до благопристойности, — это «сообразный с требованиями приличия или принятого обычая» (это уже по Ушакову).

А теперь, когда, хоть и теоретически, но всё же вспомнили, что такое нравственность и приличие, зададимся другим риторическим вопросом: позвольте, господа, а разве во всех остальных своих действиях, будь на сцене или же в виртуальной жизни, эта персона придерживалась канонов приличия? Повторимся – вопрос риторический. Так что же удивительного произошло, почему такой ажиотаж?

Как бы прискорбно не было признавать, но неприличие стало повседневностью, обыденностью. И это утверждение не ради красного словца. Практически в тот же день, когда Ренка обучала азам эротики ребёнка, отличилась другая «звезда» и кумир современной молодёжи репер Наваи. Деля сцену с известным певцом Эмином и исполняя с ним дуэтом его песню «Сбежим в Баку», Наваи назвал столицу Азербайджана борделем. И это ещё самый приличный перевод того слова на азербайджанском, который прозвучал из уст репера на московской сцене. Правда потом, когда волна возмущения дошла-таки до застывших мозгов «звезды», тот извинился. Мол, как я могу назвать борделем Баку, там ведь живут моя мать и сестра! Вспоминается момент из легендарного мультика «Тайна третьей планеты», удивлённое возмущение Весельчака У: «Я не упал, меня уронили!» Знать бы, кто, откуда и когда ронял этого репера — другого объяснения просто нет. Вот уж действительно, не знаешь, плакать или смеяться. Хотя, чему тут смеяться, скорее, плакать надо…

И таких примеров уйма, разные участники, разная аудитория, но одинаковый жанр: быдловщина.

Немецкий философ эпохи Просвещения Иммануил Кант говорил, что нравственность должна лежать в характере. Понимаете, в чём весь фокус, весь трагизм ситуации? У этого быдла, в плену которых мы находимся сейчас, нет того самого элемента, где, согласно Канту, должна лежать нравственность. Нет и всё! Это аморфное, непонятное, доселе неизвестное науке субстанция. И ждать, что когда-то из ничего вдруг возродится порядочность и нравственность – согласитесь, разумные люди так не поступают! А потому, о каком-то стационарном, а тем более амбулаторном лечении речи идти не может. Необходимо хирургическое вмешательство, ампутация. И чем быстрее на такой шаг решится общество, тем быстрее дело пойдёт на поправку. А из того, что останется после хирургического вмешательства, уже произойдёт регенерация нового, более здорового, нравственного и приличного. Очень хочется надеяться, что метастаз не погубит весь организм!