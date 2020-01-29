Amnesty International: Инициативы президента США не способствуют достижению мира на Ближнем Востоке

Предложенные администрацией президента США Дональда Трампа инициативы по урегулированию палестино-израильского конфликта идут вразрез с международным правом и не способствуют достижению мира на Ближнем Востоке. С таким утверждением выступила во вторник правозащитная организация Amnesty International, сообщает ТАСС.

«Мы не должны заблуждаться насчет того, что принцип обмена территориями, изложенный в сделке, предполагает дальнейшую аннексию палестинской территории, которая стала бы грубым нарушением международного гуманитарного права. В течение более чем полувековой оккупации [палестинских земель] Израиль закрепил систему дискриминации в отношении палестинцев, отрицая их основные права… Данная сделка означает одобрение такой жестокой, противозаконной политики», — отмечается в заявлении главы департамента Ближнего Востока и Северной Африки организации Филипа Лютера.

Amnesty International призвала международное сообщество отвергнуть инициативы американского лидера.

28 января Трамп объявил ключевые положения так называемой сделки века — плана мирного палестино-израильского урегулирования. В их число вошло признание суверенитета Израиля над уже появившимися на палестинской территории еврейскими поселениями, а также отказ арабского государства от вооруженной борьбы. Кроме того, в Вашингтоне предложили сделать «неделимый» Иерусалим столицей Израиля, а «Восточный Иерусалим» — столицей Палестины.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал инициативу и выразил готовность к немедленному началу мирных переговоров. Лидер Палестины Махмуд Аббас и представители радикального движения ХАМАС между тем решительно отвергли предложения президента США.

| 2020-01-29T10:36:23+00:00 29 января 2020, 11:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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