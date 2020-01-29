Amnesty International: Инициативы президента США не способствуют достижению мира на Ближнем Востоке

«Мы не должны заблуждаться насчет того, что принцип обмена территориями, изложенный в сделке, предполагает дальнейшую аннексию палестинской территории, которая стала бы грубым нарушением международного гуманитарного права. В течение более чем полувековой оккупации [палестинских земель] Израиль закрепил систему дискриминации в отношении палестинцев, отрицая их основные права… Данная сделка означает одобрение такой жестокой, противозаконной политики», — отмечается в заявлении главы департамента Ближнего Востока и Северной Африки организации Филипа Лютера.

Amnesty International призвала международное сообщество отвергнуть инициативы американского лидера.

28 января Трамп объявил ключевые положения так называемой сделки века — плана мирного палестино-израильского урегулирования. В их число вошло признание суверенитета Израиля над уже появившимися на палестинской территории еврейскими поселениями, а также отказ арабского государства от вооруженной борьбы. Кроме того, в Вашингтоне предложили сделать «неделимый» Иерусалим столицей Израиля, а «Восточный Иерусалим» — столицей Палестины.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал инициативу и выразил готовность к немедленному началу мирных переговоров. Лидер Палестины Махмуд Аббас и представители радикального движения ХАМАС между тем решительно отвергли предложения президента США.