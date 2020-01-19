Американцы не допустили российских военных к нефтяным месторождениям в Сирии

Американские военные, дислоцированные в районах Сирии, подконтрольных террористам YPG/PKK, пресекли попытку российских военных проследовать к нефтяному месторождению «Джул Агы» в районе Румейлан на северо-востоке провинции Хасеке, сообщает Агентство Анадолу.

По информации местных источников, американские преградили путь российским военным, проводившим рейд вблизи города Румейлан.

Выехав из населенного пункта Амуда российские военные не смогли проследовать в район месторождения «Джул Агы», так как им преградили путь американцы. В итоге они были вынуждены прекратить рейд и вернуться в пункт базирования.

Отметим, что в сирийском районе Румейлан расположена военно-воздушная база ВС США.

Несколько дней назад поддерживаемые американцами террористы YPG/PKK также преграждали путь российским военным, пытавшимся создать блокпост вблизи одного из нефтяных месторождений в Румейлане. Путь российского конвоя был прегражден в районе населенного пункта Камышли. В итоге российские военные сменили маршрут и направились в район аэропорта города Камышли, подконтрольного режиму Башара Асада.

После начала операции «Источник мира» США оставили ряд военных баз в Сирии и перебазировали военных к нефтяным месторождениям.

На сегодняшний день американские войска дислоцированы на 11 военных базах и пунктах Сирии в провинциях Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор.