Американцам хотят позволить судиться с другими странами из-за кибератак

Группа конгрессменов предложила дать американцам возможность через суд привлекать к ответственности иностранные государства, которые проводят кибератаки против граждан США, сообщается в пресс-релизе на сайте одного из авторов соответствующего законопроекта — конгрессмена-демократа Колина Оллреда.

Согласно пресс-релизу, среди конгрессменов, представивших документ, как демократы, так и республиканцы. Законопроект под названием Homeland and Cyber Threat (HACT) Act призван «позволить американцам подавать в федеральные суды или суды штатов иски против иностранных государств, которые проводят кибератаки против американцев или принимают в них участие».

«Кибератаки против американских граждан только усиливаются, и конгресс должен дать американцам инструменты, необходимые им для борьбы с иностранными атаками», — отметил Оллред.