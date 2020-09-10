Американский постпред при НАТО надеется на коллективные меры против РФ

Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон надеется на то, что Вашингтон и его союзники предпримут коллективные действия в отношении России на фоне ситуации с Алексеем Навальным. Об этом она заявила в четверг в видеоинтервью изданию The Washington Post.

Дипломат выступила за то, чтобы «продолжать оказывать давление на Россию». «Сейчас мы обсуждаем вопрос о том, правильно ли будет ввести санкции, отменит ли Германия проект «Северный поток — 2″, я надеюсь, что они отменят. Но они должны сделать это сами», — добавила Хатчисон.

«Я думаю, что есть множество возможностей для всех нас дать коллективный ответ, и я думаю, что мы сейчас об этом говорим. Мы, конечно, ждем от России, что она откликнется и признает, что это было сделано в России, и кто-нибудь будет привлечен к ответственности за это, и тогда мы предпримем надлежащие, надеюсь, совместные меры, направленные против того, чтобы Россия делала что-либо подобное или стояла за чем-либо подобным», — заявила она. (ТАСС)