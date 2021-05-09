Американский крейсер изъял российское оружие с судна в Аравийском море

Ракетный крейсер USS Monterey Военно-морских сил США задержал в северной части Аравийского моря судно без опознавательных знаков. На его борту была обнаружена крупная партия оружия, сообщил Пятый флот ВМС США.

Среди изъятого оружия — десятки российских противотанковых управляемых ракет, тысячи китайских штурмовых винтовок, сотни пулеметов, снайперских винтовок и гранатометов, а также оптические прицелы.

Экипаж судна отпустили после допроса. Эксперты выясняют, откуда было отправлено оружие и кому оно предназначалось. (DW)

 

| 2021-05-09T11:41:14+04:00 9 мая 2021, 12:54|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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