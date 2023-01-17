Авторитетный американский хирург, ортопед-травматолог Джеймс Кобб заявил, что находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили нуждается в нескольких операциях, иначе потеряет способность двигаться.

Американский специалист сегодня дистанционно отвечал на вопросы во время слушаний в Тбилисском городском суде, где защита добивается отсрочки наказания и освобождения Саакашвили по состоянию здоровья.

Врач находился в Грузии в октябре прошлого года, осматривал Саакашвили и изучал данные рентенологических обследований и МРТ.

По словам Кобба, в том, что касается его специализации, у Саакашвили артрит и вывих левого плечевого сустава, артрит левого тазобедренного сустава, поврежден межпозвоночный диск в области шеи, радикулопатия и спинальный стеноз.

Наиболее остро, сказал Кобб, стоят проблемы в области шеи и плечевого сустава.

«Ему нужна операция на позвонках в области шейного отдела, а также операция на левом плечевом суставе. Также возможна хирургическая операция на левом тазобедренном суставе. Его движения сильно затруднены. Если эти операции не будут проведены вовремя, ситуация еще больше усложнится и практически он не сможет ходить и двигаться», — сказал врач.

Врач подробно рассказал суду о симптоматике, отметив, что на момент осмотра Саакашвили испытывал сильные боли, не мог поворачивать голову, двигать левым плечом и ему было трудно стоять.

Джеймс Кобб допустил, что развивающийся артрит тазобедренных и плечевых суставов может быть следствием токсического воздействия, отметив, что повреждения суставов может вызвать ртуть.

Что касается травмы шейных позвонков и вывиха плечевого сустава, Кобб предположил, что это могло быть следствием транспортировки Саакашвили, «когда его переносили в странной позе». (newsgeorgia.ge)