Американских военных на Ближнем Востоке привели в боевую готовность

Американских военнослужащих на Ближнем Востоке привели в повышенную боевую готовность на случай нападения Ирана.

Как передает РИА Новости, об этом газете Politico сообщило военное официальное лицо.

По его словам, Пентагон внимательно следит за «внушающими беспокойство» признаками подготовки к потенциальной атаке со стороны проиранского ополчения в Ираке. Как напоминает автор статьи, поддерживающие Тегеран группировки недавно возобновили ракетные атаки в регионе.

Как сообщило в четверг Минобороны США, два американских стратегических бомбардировщика B-52H совершили пролет в районе Ближнего Востока для «сдерживания агрессии». Таким образом Пентагон стремится продемонстрировать партнерам готовность к развертыванию военной силы в регионе.

По утверждению собеседника Politico, Пентагон не собирается сам начинать какие-либо действия.

«Здесь нет намерений атаковать, есть план показать сильные оборонительные позиции, которые заставят задуматься потенциального противника», — заверил источник газеты.

Как отметил собеседник Politico, операции Вашингтона нацелены на то, чтобы удержать Иран от любых агрессивных действий в отношении США и возглавляемой им международной антитеррористической коалиции. По его словам, Пентагон опасается, что Тегеран может воспользоваться сменой власти в американской администрации, выводом войск США из Ирака и Афганистана, а также годовщиной смерти иранского генерала Касема Сулеймани, к убийству которого причастны Штаты.