Американские военнослужащие провели спецоперацию против участника группировки «Исламское государство в Хорасане», являющейся ответвлением террористической организации «Исламское государство», передаёт ТАСС.

Как заявил представитель Центрального командования ВС США Уильям Урбан, боевик занимался организацией нападений.

Удар был нанесён с помощью беспилотного летательного аппарата в афганской провинции Нангархар. По предварительным данным, террорист уничтожен.

«Нам неизвестно об убитых и раненых среди гражданского населения», — добавил Урбан.

26 августа возле здания аэропорта Кабула прогремели два взрыва, устроенные террористами-смертниками. По последним данным, в результате теракта погибли свыше 200 человек, в том числе американские военные.

Ответственность за взрывы возле воздушной гавани взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ). В ответ президент США Джо Байден приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ. При этом он отметил, что, по данным американской разведки, теракт организовала группировка «Исламское государство в Хорасане», являющаяся ответвлением ИГ.

Накануне Байден представил американским военнослужащим полную свободу действий для проведения операций против запрещённой в РФ террористической группировки «Исламское государство» в Афганистане (aif. ru)