Препарат был сконструирован по технологии мРНК, которая используется при производстве западных вакцин от коронавируса. Он показал хорошие результаты в испытаниях на макаках. Через 58 недель после вакцинации у всех привитых животных выработались измеримые уровни нейтрализующих антител, направленных против большинства штаммов ВИЧ-инфекции. Отмечается, что хотя введенные дозы мРНК были высокими, вакцина хорошо переносилась и вызывала лишь легкие временные побочные эффекты, такие как потеря аппетита (lenta. ru)