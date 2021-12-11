Ученые из NIAID заявили о разработке вакцины от ВИЧ на основе вакцины от коронавируса. Ученые из американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) отчитались об успешном испытании вакцины от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом сообщается на сайте учреждения.
Препарат был сконструирован по технологии мРНК, которая используется при производстве западных вакцин от коронавируса. Он показал хорошие результаты в испытаниях на макаках. Через 58 недель после вакцинации у всех привитых животных выработались измеримые уровни нейтрализующих антител, направленных против большинства штаммов ВИЧ-инфекции. Отмечается, что хотя введенные дозы мРНК были высокими, вакцина хорошо переносилась и вызывала лишь легкие временные побочные эффекты, такие как потеря аппетита (lenta. ru)