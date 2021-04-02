«Американские солдаты никогда не воевали, не воюют и, не будут воевать за Украину»

Вечер давно перестал быть томным. Послы стран НАТО провели внеочередное совещание в Брюсселе, чтобы обсудить эскалацию на юго-востоке Украины и действия России, перебросившей к границам Донбасса солдат и технику. Альянс обеспокоен растущим военным присутствием России вблизи украинской границы, заявил Reuters представитель НАТО.

«Союзники разделяют опасения по поводу масштабной военной активности России в Украине и рядом с ней, а также нарушения перемирия, заключенного в июле 2020 года», — пояснил он, добавив, что действия Москвы «подрывают усилия по деэскалации напряженности». О том, что российские войска перемещаются в зону близ Донбасса, во вторник заявил начальник Генерального штаба — главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак.

Информацию незамедлительно подтвердил Пентагон, по оценке которого, Минобороны РФ перебросило к украинской границе 4 тысячи солдат и технику. Европейское командование США привело войска в максимальный уровень боеготовности («потенциально неизбежный конфликт»). Кроме того, 1 апреля президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» на границе.

«Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно — давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности», — заявил он. Также замечу, что Министерство обороны Украины сообщило о получении гарантий военного ведомства США оказать поддержку в случае конфликта с Россией. Заявление об этом, как сообщила в четверг пресс-служба украинского ведомства, сделано в телефонном разговоре министров обороны Украины и США Андрея Тарана и Ллойда Остина.

«Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине [с ней] и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины», — говорится в сообщении на сайте Минобороны Украины. При этом подчеркнуто, что это второй разговор Тарана и Остина за последние полтора месяца, и что он состоялся по инициативе американской стороны.

Экс-депутат ВР, известный блоггер Борислав Береза также поделился своим видением ситуации в Фейсбук. «На сегодняшний день множество структур таких как Министерство обороны Украины, разведка Минобороны (ГУР), представители НАТО и Генштаб США, заявили о том, что Россия нарастила военный контингент на границе с Украиной, и это говорит о том, что она полностью готова в ближайшие недели к полноценному вторжения в Украину по трем направлениям:

— из Беларуси по направлению к Киеву

— из Крыма в направлении Одессы

— со стороны ОРДЛО в направлении Харькова».

Он также добавил, что его источники из одной ближневосточной страны предупреждают о том, что Путин заинтересован в сценарии маленькой победоносной войны во имя «русского мира», чтоб отвлечь от Навального, внутреннего кризиса элит и давно непрекращающегося катастрофического падения рейтинга власти. США заявили о поддержке Украины в случае агрессии России.

«Такую позицию выразили в США после переговоров с министром обороны Украины. Все это говорит о реальной угрозе полномасштабной войны, развязанной Путиным. То, что США обещают нам помочь в случае нападения на нас РФ — это хорошо. Плохо, что не говорят как. Потому что в одном случае с европейских баз могут быстро вылететь американские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики В-1В Lancer или эскадрилья истребителей F-22, а могут быть ноты протеста и заявления с трибуны ООН», — подчеркивает Б. Береза.

Мы решили обратиться за комментариями к политическому и военному эксперту Александру Коваленко. «В целом, на сегодняшний день потенциал ВС РФ у границ Украины представляет потенциальную угрозу, фактически, по всем направлениям. Вопрос лишь в том, если решится Россия на подобного рода авантюру, то какого характера она будет, полномасштабной или традиционно ограниченным сухопутным контингентом в формате «нас там нет», какой мы могли видеть в 2014 году», — заявил он в комментарии для #.

Эксперт напомнил, что в 2014 году, украинская армия, будучи, мягко говоря, не в боеспособном состоянии, особенно после президентства пророссийского Виктора Януковича, ставившего целью полностью нивелировать украинский оборонный потенциал, такой формат агрессии смогла остановить, не позволив ей реализоваться в рамках так называемой гибридной «Новороссии», охватывающей территории от Харькова до Одессы.

«На сегодняшний день, ВСУ, на порядок увеличившие свой оборонительный потенциал, намного более представляют для ограниченного сухопутного контингента РФ препятствие, нежели 7 лет назад. И я не стал бы говорить о направлении прорыва с территории оккупированного Крыма к Одессе. Для России намного важнее сухопутный коридор в Крым со стороны оккупированной части Донбасса, нежели Одесса. Тем более что наступление со стороны Крыма крайне затруднительно для ВС РФ и чревато чрезмерными потерями», — считает он.

Эксперт особо подчеркнул, что американские солдаты никогда не воевали, не воюют и, не будут воевать за Украину. «В этом вопросе я однозначен – поддержка от США будет исключительно политическая, финансовая, а так же в виде вооружений и техники. Но никак не людскими ресурсами», — считает А.Коваленко. В целом же он подчеркивает, что многое будет зависеть от того, что из себя будет представлять российская агрессия.

«Наступление ограниченным сухопутным контингентом – безусловно, мы готовы к такому сценарию. Но противостоять в одиночку стране, со вторым в мире милиардным потенциалом, готовой задействовать весь свой КПД, вплоть до РВСН, адекватно – это нереально. На сегодняшний день России в полномасштабной войне могут противостоять лишь США и Китай, а так же другие ядерные державы, в той или иной степени имеющие возможность на адекватный и болезненный ответ исходящей от неё агрессии», — резюмировал А.Коваленко.