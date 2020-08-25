Американские санкции против ИРИ: как это может сказаться на интересах Азербайджана?

Госсекретарь США Майкл Помпео лично передал в Совет Безопасности ООН документы о намерении США начать восстановление санкций всемирной организации в отношении Ирана.

Согласно условиям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, любой участник соглашения (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) может запустить процедуру возврата санкций в отношении Ирана в случае нарушения им условий сделки. Однако США вышли из СВПД в 2018 году. И значит, у них не осталось механизма требовать возврата санкций на уровне ООН.

Тем не менее, Помпео заявил, что американские власти в любом случае введут все свои санкции против Ирана. А это ведь тоже не шутки. Раньше, в период действия американских санкций против ИРИ, большинство стран мира, их государственные и частные компании просто отказывались от любого сотрудничества с Ираном, боясь из-за этого подпасть под ограничения США, то есть, потерять любые контакты с американским бизнесом, возможность получения любой помощи или кредитов из Америки.

А, это всё ведь и Азербайджана касается. Взять хотя бы две составляющие проекта Север-Юг. На стадии завершения и скорого запуска находятся железнодорожная и автомобильная линии, соединяющие через Азербайджан транспортные системы Ирана и России, а в широком смысле и Индии с любыми странами Европы. Что если США сочтут расширение и запуск этих маршрутов подпадающими под действие их санкций? Тогда Азербайджан просто вынужден будет отказаться от завершения этих проектов.

О том, как эта ситуация может сказаться на тех или иных видах сотрудничества Азербайджана с ИРИ, рассказал # политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Действия американской администрации в отношении Ирана не совсем укладываются в привычную логику. Естественно, Штаты могут в одностороннем порядке ужесточить свои санкции в отношении Ирана, и здесь у них никаких ограничений нет. В то же время, предполагать введение или же реанимацию тех санкций, которые были приняты в отношении ИРИ со стороны ООН, сейчас вряд ли стоит, поскольку среди как членов Совета безопасности ООН, так и среди других государств, нет однозначного отношения к этой теме. Поэтому вряд ли в этом смысле можно ожидать восстановления в полной мере санкций ООН в отношении Ирана.

Если в прежние годы к этим санкциям подключились все члены Совбеза, включая Россию и Китай, то сегодня той политической ситуации уже нет.

Что касается возможности ужесточения американских санкций, такая вероятность есть. Она возрастает в результате исхода предстоящих выборов в США в пользу Трампа. В этом случае можно ожидать имплементации ужесточенных санкций в отношении Ирана. Но сегодня внутриполитическая ситуация в самих США достаточно неоднозначна. Поэтому утверждать, что Трамп останется в Белом доме нельзя, а значит, и судьба этих санкций также весьма умозрительна. В частности, Байден и демократы придерживаются другой линии поведения в отношении ИРИ.

Естественно, если американские санкции будут восстановлены, и будут введены дополнительные ограничительные меры, конечно, они могут коснуться и транзита через Иран, и, естественно, Азербайджан в свете реализации проекта Север-Юг может не досчитаться дополнительных дивидендов.

Но, с другой стороны, надо говорить о том, что сегодня реализация проекта Север-Юг в полной мере зависит, в частности, от действий иранской стороны. Дело в том, что недостающий участок железной дороги Решт-Астара, который строится на территории Ирана, Тегеран может осилить собственными средствами, не прибегая к внешним заимствованиям, в том числе к кредитам со стороны Азербайджана. В этом смысле, американские санкции ему не помеха. Но, по непонятным причинам, Иран сам тормозит реализацию этого проекта. Вот если бы он был своевременно запущен, то, естественно, сегодня мы видели бы другую картину – возросло бы количество участников этого проекта, и их экономический интерес к нему.

То есть, в частности по этому проекту от американских санкций мало что зависит. Что будет дальше, покажет время. Думаю, не стоит забегать вперед.

Так или иначе, конечно, Азербайджан вынужден будет ограничить свое сотрудничество с Ираном. В настоящее время товарооборот между нашими странами составляет около 1 миллиарда долларов. Но если учесть, что Иран не находится среди стран-лидеров товарооборота с Азербайджаном, то, по большому счету, внешнеторговая сфера нашей страны от этой ситуации так уж болезненно не пострадает.