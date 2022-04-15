Американский сенатор Стив Дэйнс и член палаты представителей Виктория Шпартц побывали в Киеве и окрестностях города.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает New York Times.

Сообщение помечено поселком Бородянка в Киевской области. Там же, согласно публикации, с журналистами пообщался Дэйнс, который заявил, что присутствовать на месте и увидеть ситуацию своими глазами незаменимо. «Важно для американских избранных официальных лиц проявлять солидарность», — сказал он.

Как говорится в сообщении, оба законодателя представляют республиканскую партию и посетили Украину по приглашению правительства, которое было получено за день до визита. Шпарц — уроженка Украины и давно планировала поездку, а Дэйнс прервал визит в Восточную Европу, говорится в сообщении. В Киев они приехали на поезде из западной Украины, их сопровождала полиция.

В сообщении говорится, что это первый визит американских официальных лиц на Украину после вторжения России.