Американские эксперты в области цифровой безопасности и исследователи группы Recorded Future считают, что власти России начинают кампанию по вмешательству в выборы в Конгресс США, которые пройдут 8 ноября. Москва активизировала фабрику троллей и ботов, пишет газета The New York Times.

Исследователи предполагают, что главная цель информационных кампаний России — ослабить поддержку Украины. «Очевидно, что [российские власти] пытаются заставить [администрацию президента США Джо Байдена] прекратить оказывать помощь и давать деньги Украине», — считает бывший военнослужащий и сотрудник Пентагона по информационным операциям Алекс Плитсас, который работает в консалтинговой компании Providence Consulting Group.