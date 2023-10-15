Власти Ирана предостерегли Израиль от наземной операции по уничтожению боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа. Тегеран заявил, что не хочет региональной войны, но «будет вынужден вмешаться», если ЦАХАЛ расширит боевые действия, пишет Axios.

По данным источников, послание было передано через спецкоординатора ООН по Ближнему востоку Тора Веннесланда, который встретился с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном 14 октября в Бейруте. Глава МИД подчеркнул, что наземная операция в Газе — это «красная линия» для исламской республики.

В офисе Веннесланда подтвердили, что на встрече с Абдоллахияном обсуждались «дипломатические усилия по освобождению заложников, деэскалации и предотвращению распространения конфликта на более широкий регион».

Позже глава МИД Ирана встретился в Катаре с лидером ХАМАС Исмаилом Ханией. Стороны обсудили атаку на Израиль. В ХАМАС утверждают, что Абдоллахиян назвал ее «исторической победой», которая положила конец «оккупации палестинской территории», и пообещал продолжить сотрудничество с движением.

Публично министр призвал Израиль прекратить бомбардировку сектора Газа, предупредив, что война может распространиться на другие части Ближнего Востока, если в нее вступит ливанская шиитская группировка «Хезболла», которую поддерживает Иран. По его словам, «Хезболла» уже приняла во внимание все возможные сценарии. (moscowtimes.ru)