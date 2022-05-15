Почти все американские гаубицы М777, предоставленные Соединенными Штатами, сейчас находятся в Украине, многие работают на передовой. Об этом 15 мая сообщило посольство США в Украине.

«Гаубицы М777 в действии. Это часть последнего пакета помощи Вооруженным силам Украины на сумму 800 миллионов долларов США. Все 90 гаубиц, посланных Соединенными Штатами, за исключением одной, сейчас находятся в Украине», — говорится в Twitter американской дипмиссии.

Напомним, 28 апреля в Пентагоне сообщили, что часть американских гаубиц уже в Украине. Группа украинских военных уже прошла обучение, необходимое для использования оружия, и готова передавать опыт, сообщалось тогда. (Корреспондент.нет)