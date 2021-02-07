Американская компания заплатит сотрудникам за прививку от COVID-19

Американская компания Kroger, управляющая продуктовыми магазинами в 35 штатах, анонсировала выплаты для сотрудников, привившихся от коронавируса нового типа. Об этом сообщается на сайте компании.

Так, прошедшие вакцинацию работники получат единовременную выплату в размере $100, указано в сообщении.

При этом те сотрудники, которые не могут привиться по состоянию здоровья или по религиозным причинам, также могут претендовать на выплату. Для ее получения им необходимо пройти образовательный курс по охране труда и технике безопасности.(Газета.Ru)