Американская компания опубликовала список худших паролей в 2019 году

Американская компания по кибербезопасности Splashdata опубликовала рейтинг худших по надежности паролей за 2019 год. Как отмечается на сайте компании, для его составления специалисты проанализировали свыше 5 миллионов аккаунтов, чьи пароли стали известны мошенникам.

«Хотя меня радует, что пароль «password» [с англ. «пароль»] больше не занимает первое место, пользователи продолжают выбирать предсказуемые последовательности букв или цифр. Среди новых в нашем топе — 1q2w3e4r и qwertyuiop», — сказал исполнительный директор компании Морган Слейн.

Худшим паролем 2019 года стала простейшая последовательность цифр — «123456», на нее пришлось 4% всех случаев утечки персональных данных. Второе место получила комбинация «123456789». На третьем месте расположились первые пять букв верхнего ряда клавиатуры — qwerty. В десятку вошли комбинации «123123» и «654321». В топ-25 худших попали также слова «welcome» (с англ. «добро пожаловать») и «password1». Как поясняет глава Splashdata, «внесение незначительных изменений в простейший пароль не сделает его надежным». Не смогут обеспечить безопасность личных данных и пароли-имена, особенно если это имена известных личностей.

«Цель наших ежегодных рейтингов состоит в том, чтобы заставить людей задуматься о защите своих персональных данных в интернете. И, по-моему, у нас это получается, — заключил Морган Слейн. — Если вы нашли в нашем списке свой пароль, обязательно смените его».(ТАСС)