Американская компания Chevron эвакуировала своих сотрудников из Ирака

Американская нефтяная компания Chevron эвакуировала всех своих сотрудников из Ирака после авиаудара США по Багдаду, в ходе которого был убит генерал Касем Сулеймани, пишет в понедельник, 6 января, CNN.

По словам представителей компании, ее иностранные сотрудники и подрядчики покинули Курдистан на севере Ирака «на некоторое время» в качестве «меры предосторожности».

«Безопасность наших людей и объектов является главным приоритетом Chevron во всем мире», — заявили в пресс-службе компании.

Издание уточняет, что эвакуация была объявлена после того, как Госдеп США призвал американских граждан, находящихся в Ираке, немедленно покинуть страну в связи с ростом напряженности в регионе.

Ранее министерство иностранных дел Ирака направило в ООН жалобы по поводу ударов США по территории страны.

3 января стало известно о гибели командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара по Багдаду.

В официальном заявлении Пентагона говорилось , что удар был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа и носил оборонительный характер.

Позже в этот день был зафиксирован рост цен на нефть более чем на 2%. По мнению CNN, таким образом инвесторы отреагировали на риск того, что смерть Сулеймани может вызвать ответные действия со стороны Ирана, включая атаки на американские активы в регионе (iz.ru)