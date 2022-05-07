Во Флориде местная жительница прыгнула с парашютом в честь своего столетия. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Пенсионерка была фронтовой медсестрой во времена Второй Мировой войны. Женщина совершила свой первый прыжок с парашютом вместе с инструктором.

«Я никогда не пробовала прыгать с парашютом. За 100 лет я успела попробовать многое, поэтому я подумала, что должна сделать и это, пока могу. Должна отметить, что было страшно», — заявила она сразу после прыжка.

Салливан отметила, что первый прыжок с парашютом будет последним. Приземлившись, она отпраздновала день рождения с друзьями и родными в замке в Форт-Пирсе. (Газета.Ру)