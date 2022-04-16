Американец сделал из старого катафалка Cadillac дом на колесах, сообщает Motor.ru.

Владелец старого катафалка давно использовал похоронный автомобиль в качестве передвижной тату-студии. Спустя какое-то время машину решено было превратить в автодом в стиле хоррор.

В процессе модернизации автомобиль получил крышу в стиле катафалков из классических фильмов ужасов, двустворчатую заднюю дверь, а внутри – жилую зону с перегородками.

Машина оборудована телевизором и солнечными панелями. Кроме того, внутри на полу лежит огромный ковер, который является отсылкой к знаменитому фильму «Большой Лебовски».

Автодом оснащается 5,7-литровым бензиновым двигателем V8 от General Motors.