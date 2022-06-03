Евросоюз внес в санкционные списки основателя компании «Яндекс» Аркадия Воложа и олимпийскую чемпионку Алину Кабаеву, которую называют приближенной Владимира Путина.

В рамках шестого пакета санкций в список также были включены дети пресс-секретаря президента России Елизавета и Николай Песковы и его супруга Татьяна Навка, глава Роскомнадзора Андрей Липов, автор колонки в РИА «Новости» с тезисами об «окончательном решении украинского вопроса» Петр Акопов и жена миллиардера Алексея Мордашова Марина.

Под санкции попали глава и замруководителя «новой администрации» Херсонской области Владимир Сальдо и Кирилл Стремоусов, а также более 40 военнослужащих 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады – Евросоюз считает их причастными к убийствам мирных жителей в Буче.

Из юридических лиц в санкционный список включены УАЗ, КАМАЗ, «Военторг» и компания «Сухой».

В общей сложности в санкционные списки добавлены 65 физических лиц и 18 компаний.