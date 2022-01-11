Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Мажилису (нижняя палата парламента) страны кандидатуру Алихана Смаилова на должность премьер-министра, передает ТАСС.

Рассмотреть кандидатуру Смаилова глава государства предложил в ходе выступление в Мажлисе во вторник, 11 января.

Как сообщает «Sputnik Казахстан», парламент единогласно одобрил Алихана Смаилова в качестве премьер-министра Казахстана.

Предыдущий премьер-министр Аскар Мамин и его правительство 5 января ушли в отставку на фоне протестов и беспорядков в стране. Смаилов был назначен врио премьер-министра. Исполнять обязанности действующие члены казахстанского правительства продолжат до утверждения нового состава кабинета министров. По словам Токаева, именно на правительстве лежит «особая вина» за массовые протесты в республике.