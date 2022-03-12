Азербайджанский Государственный Академический русский драмтеатр готовится к премьере. Новый спектакль – «И приходила женщина» — не просто долгожданный и первый за период пандемии, но и абсолютно особенный. К работе над ним приложили руку выдающиеся мастера – писатель Максуд Ибрагимбеков и художник Таир Салахов. К сожалению, оба мастера покинули этот мир, оставив своему близкому другу, также выдающейся личности — режиссеру Александру Шаровскому право вдохнуть жизнь в их последние работы.

Премьера – 26 и 27 марта.

Подробно о спектакле в эксклюзивном интервью # рассказывает народный артист Азербайджана, главный режиссер Русского драмтеатра Александр Шаровский:

— Мы с Вами беседуем в зрительном зале, актеры на сцене и ждут начала репетиции. И если честно, мне кажется, что это – сон. Все–таки, «пандемическая» пауза была слишком долгой…

— Когда я вернулся в театр и собрал труппу, я рассказал актерам, почему Бог дал мне эту возможность. Я очень плохо перенес ковид, тяжело выходил из болезненного состояния, но меня спасли. Я смог вернуться, потому что я в долгу перед своими великими друзьями – Максудом Ибрагимбековым и Таиром Салаховым, так как они подарили мне свои последние работы. Максуд — свой гениальный роман «И приходила женщина в черном», а Таир — сделал два эскиза для спектакля. Мы с ним строили планы, что он еще сделает портрет Максуда в фойе, но, увы…

— Понятно, что это будет бесценная работа…

— Мы очень стараемся, чтобы спектакль получился таким, каким мы его задумали. Это очень глубокая пьеса, от буффонной комедии до высокого трагизма. Максуд описал историю любви и историю нашей с вами жизни, так как действие происходит в бакинской селении. И когда в конце спектакля на сцену опустятся их портреты, словно из облаков, я пойму, что я выполнил свой долг перед великими друзьями.

— Сколько актеров Вы задействовали?

— Много, 30. И я благодарен каждому. Все работают с ощущением того, что мы делаем Божье дело, в память о наших великих современниках. В спектакле много пластики – мой ассистент и режиссер по пластике – народный артист Фуад Османов. Костюмы сделали Анна Ибрагимбекова и Ольга Аббасова, Александр Федоров работал над декорациями, Владимир Неверов и Фуад Османов – над музыкальным оформлением.

Ролей десять в спектакле можно назвать главными. Их исполняют Мурад Мамедов, Хаджар Агаева, Мария Дубовицкая, Фуад Османов, Мабуд Магерраммов, Салман Байрамов, Олег Амирбеков, Саида Велибекова, которая вернулась в театр спустя долгое время, и др. Есть много небольших, но ярких ролей, которые исполняют Надир Абдурагимбеков, Ольга Арсентьева, Рамиль Алиев, и др.

Я придумал персонаж, которого нет в пьесе, — это местный сумасшедший, ведь парктически в каждом селении есть какой-то «дяли», у меня он играет на нагаре и связывает все сцены. Работа гигантская, и это должно говорить о способности театра преодолеть шок и стресс от пандемии и сделать достойную работу в память о наших величайших современниках. В спектакль вложено и мастерство, и сердце. Думаю, это ощутит каждый зритель.

— А как Максуд Ибрагимбеков отнесся бы к «изюминкам», которые Вы придумывали и добавляли в спектакль?

— Максуд, как никто другой понимал, что литературное произведение — это одно, а театральное – другое. Главное — сохранить идею, стержень, передать основную мысль. А она в этом спектакле заключается в том, что за грехи надо платить, и что ни один грех не остается неоплаченным. Также в центре постановки присутствует идея того, что миром правит любовь, и что во имя любви нужно быть готовым ко всему.

— На протяжении всего интервью Ваш голос был пронизан особой грустью…

— Я так привык к тому, что они опекали меня по жизни, учили… Я думал, что и Максуд, и Таир будут сидеть на премьере в зале, а потом мы вместе будем на банкете. Но они оставили меня. Это — невосполнимая утрата. Мы дружили последние 20 лет, и для меня было очень важно, что они считали меня достойным быть рядом с ними. Это было сверх того, что я мог ожидать от своей жизни.