«Я не говорю – прощайте»: деятели культуры вспоминают Таира Салахова

Весть о кончине величайшего мастера, легендарного азербайджанского художника Таира Салахова неутолимой болью отразилась в сердцах представителей азербайджанской интеллигенции. Многие из них знали мэтра лично. Своими воспоминаниями деятели культуры поделились на своих страницах в соцсети Facebook:

Гюнель Рзаева, директор Бакинского книжного центра, писатель:

— Он был моим самым любимым художником. На его картинах я воспитывалась, складывалось мое мировоззрение и мировосприятие. Это был тот редкий мастер, через великие картины которого я научилась понимать краски жизни, чувствовать кожей жар бакинского утра в «Утреннем эшелоне», прохладу московского дня в «Гладиолусах», мощь абшеронского ветра в масштабной «С вахты». И еще огромное количество прекрасных, сильных, полных жизни и веры в лучшее будущее, работ, которые отпечатались в моей детской памяти, как самые яркие и незабываемые впечатления о моей неповторимой стране и огромном мире.

Таир Салахов был большим другом нашей семьи, дружил с моим дедом, отцом, он писал их портреты, а они посвящали ему стихи и статьи.

Я сама много раз встречалась с мастером, брала у него интервью: Таир муаллим был очень интересным, мудрым и интеллигентным собеседником. Он был джентльменом. Он был смелым и справедливым, помогал очень многим людям, не афишируя это. Таир муаллим был ценителем всего прекрасного и большим патриотом своей страны. Он был выдающимся человеком, художником и гражданином, место которого никто и никогда не займет.

Покойся с миром, великий мастер!

Ширин Меликова, директор Азербайджанского музея ковра:

— Весть о кончине Таира Салахова оглушила. Принять факт, что люди рано или поздно уходят в иной мир всегда сложно, внутри все протестует, противится… В нашем музее демонстрируются ковры, сотканные по живописным произведениям художника, совсем недавно, в 2018 году мы отмечали 90-летие корифея, открыли выставку, на которой были представлены ковры последних лет: портрет Фикрета Амирова, портрет Максуда Ибрагимбекова, Кероглы, дополнившие постоянную экспозицию с работами Таира Тимуровича.

Это было счастливое для меня время!

Я имела счастье общаться с этим легендарным человеком, мы долго говорили об искусстве, о его жизни… Мне было интересно, почему он выбрал технику ковра для нового воплощения своих работ. На мой вопрос об этом Таир Тимурович рассказал, что все началось с одной фотографии, которую ему как-то довелось увидеть – на ней был изображен Пикассо на фоне гобелена, сотканного по его полотну «Авиньонские женщины». И Таиру Тимуровичу захотелось воплотить в подобной технике и свои работы. Он так увлеченно рассказывал о своих коврах, о том, с каким удовольствием он работает с художниками по ковру и ткачихами, уточняя эскиз, подбирая оттенки нитей, которые должны передать живописную палитру… Поражало, каким он был неутомимым энтузиастом, как неустанно открывал все новые и новые горизонты, не боясь экспериментировать и углубляться в художественный мир ковра, занявшего в его творчестве большое место.

Этот великий художник, который оставил огромный след в истории изобразительного искусства XX века. Было невероятно приятно наблюдать их отношения с супругой, которую он трепетно любил и был влюблен в нее таким свежим, восторженным чувством, словно только что встретил. Как эта красивая пара пронесла сквозь годы свою любовь. Тяжелое чувство утраты…

Светлая память великому азербайджанскому художнику и гражданину Таиру Салахову.

Чингиз Абдуллаев, Народный писатель Азербайджана:

— Ушел Таир Салахов! Гений, которым наша страна может гордиться. Вошедший во все энциклопедии мира по искусству. Выдающийся художник и мудрый человек! Я знал его с детства. И всю жизнь гордился моим знакомством с этим Мастером. Я уже писал, как был свидетелем его разговора с Пьером Карденом. Тот передал привет от Президента Франции и сказал, что рад приветствовать в своей стране такого выдающегося мастера. Однажды я ходил по Лувру с двумя Титанами. Таир Салахов и Омар Эльдаров. Нужно было их слышать и слушать. Это был подарок судьбы. Такими Творцами как Таир Салахов наша страна может гордиться. Их не так много. По пальцам одной руки. Но они и есть достояние нашего народа и нашей культуры. Я не говорю — прощайте. Такие Мастера навсегда остаются с нами. Их творчество делает их бессмертными. Но я скажу по нашим обычаям. Allah rəhmət eləsin! Светлая память!

Кайхан Салахов, художник, внук Таира Салахова:

— Таир Салахов был воином, который никогда ни перед кем не пресмыкался. Крепостью, которую никто никогда не мог захватить и удержать. Жалкие попытки совершать набеги всегда оборачивались поражением противника. В конце концов, со временем пришло понимание, что ни штурмом, ни подкупом эту Салаховскую территорию захватить невозможно, и она будет продолжать свою экспансию несмотря ни на что. Все, кто имел с ним дипломатичные связи, лишь только обогащались. Те, кто по глупости терял Таира как друга и полезного союзника, лишь только испытывали сожаление, осознавая, что они встретились лицом к лицу с воином, которого они не могут победить.

Он научил меня всему, что мне нужно знать, чтобы достигнуть поставленных целей и продолжить расширение наследия моей семьи…