Александр Рар: «Сейчас по Европе бьет второй кризис, который исходит из коронавируса»

Коронавирус испортил не только привычную жизнь людям, он также нанес колоссальный удар по экономикам стран и политическим образованиям. Как отмечают аналитики Bloomberg, Еврозону ждет сильнейший экономический кризис в истории региона на фоне фактической остановки деловой активности из-за коронавируса.

По их выводам, сейчас по всей Европе из-за проблем с поставками и резким падением спроса уже начали останавливаться автомобильные заводы. Это коснулось группы PSA (Peugeot, Citroën, Vauxhall и Opel), Fiat Chrysler (Alfa Romeo, Chrysler, Dodge и другие) и Volkswagen, который является крупнейшим в мире автопроизводителем. Экономисты Bloomberg предсказывают, что Евросоюз ждет сильнейшее падение ВВП с момента его образования.

Параллельно этому европейские власти уже приняли экстренные меры для того, чтобы помочь экономике региона. Так, Европейский центральный банк (ЕЦБ) запустил программу количественного смягчения на 750 миллиардов евро. Министры финансов стран ЕС согласовали применение фискальных мер на уровне около процента от ВВП в 2020 году.

В свою очередь бывшие министры иностранных дел Германии Йошка Фишер и Зигмар Габриэль в совместной статье в газете Tagesspiegel предупредили об угрозе распада Евросоюза из-за последствий пандемии коронавируса.

Фишер и Габриэль также отметили, что Европе необходима программа финансовой помощи наподобие «плана Маршалла». Она должна включать в себя план поддержки стран-членов Евросоюза: медицинско-гуманитарную помощь, краткое и долгосрочное кредитование, которое не будет привязано к строгим критериям Маастрихтского договора, а также долгосрочную программу поощрения инвестиций.

«Коронавирус потенциально может стать ускорителем двух противонаправленных процессов: либо настолько углубить и без того существующие в Европе трещины, что союз может распасться, либо Евросоюзу и его странам-членам удастся объединиться в борьбе с вирусом и его последствиями. Какой путь выберет Европа, сильно зависит от нас, немцев. Много времени у нас нет!», — уточнили они.

Примерно с таким же мнением выступил и премьер-министр Испании Педро Санчес, призвав страны ЕС сплотиться и дать единый ответ на сложности, возникшие из-за пандемии коронавируса.

«Настало время проявить солидарность, чтобы создать механизм обобщения долговых обязательств, чтобы совместно закупать необходимые медицинские товары, создать общую стратегию кибербезопасности и подготовиться к восстановлению после пандемии. Европе необходимо выстроить экономику военного времени, а после того как завершится эпидемия, восстановить экономики стран Европы, мобилизуя ресурсы при помощи «нового плана Маршалла», — добавил Санчес.

Санчес подчеркнул, что Испания всегда защищала проект ЕС.

«Настало время для взаимности. С нами, с Италией и со всеми 27 странами союза», — пишет Санчес.

По последним статистическим данным больше всего в ЕС от коронавируса пострадали такие страны как Испания и Италия. В Испании зафиксировано более 126 тыс. случаев коронавируса, умерли порядка 12 тыс. человек, а в Италии зафиксировано 124 тыс. случаев, умерли 15 тыс. человек.

Проблемы между югом и севером ЕС существовали задолго до появления коронавируса. С одной стороны, дисциплинированный, развитый, индустриальный и прагматический Север — это в первую очередь Германия, Франция, Нидерланды, Швеция, Финляндия, Польша, Чехия, Австрия, а с другой стороны, полуаграрный, полуиндустриальный, коррумпированный и неэффективный полит-экономический Юг с Италией, Испанией, Грецией, Португалией. У последних огромные долги и экономические проблемы, но они одни не хотят идти на сокращение бюджета и принимать кризисный план выхода, а хотят разделить эти долги вместе со всеми остальными членами ЕС, на что те не соглашаются.

Эпидемия просто усугубила положение дел в этих странах, и сейчас они как никогда нуждаются в финансовой поддержке ЕС.

Как рассказал # немецкий политолог Александр Рар, сейчас по Европе бьет второй кризис, который исходит из коронавируса.

«Он намного страшнее всех предыдущих и последствия этого кризиса будут продолжаться дольше. Юг Европы кричит Северу «помогите» и предлагает создать общий европейский бюджет: вы нас вытяните из этого кризиса, но будете также отвечать, если мы эти проблемы решить не сможем. На что северные страны отказываются, так как они не смогут объяснить это своему обществу», — отметил эксперт.

По его мнению, Европа сейчас стоит перед серьезным внутриполитическим кризисом, который может подорвать весь смысл и состояние Европы.

«Или северные страны будут готовы идти навстречу южным странам и проявлять солидарность и фактически выкупать из беды, или в Европе произойдет трещина. Которая приведет к тому, что еврозона не сможет существовать в том виде, в котором она есть и будет существовать только на севере Европы. Южные же страны вернутся к своим национальным валютам, что теоретически возможно, и тем самым они спишут свои долги, но при этом обеднеют», — подчеркнул аналитик.

Аналитик считает, что сейчас время бежит и беда растет, катастрофа уже практически есть и это не шутка, поэтому нужно принимать самые серьезные решения.

«Многим наблюдателям кажется, что нынешнее поколение европейских лидеров не в состоянии решить эти проблемы. Да они могут принимать какие-то юридические решения, но перед этой катастрофой они кажутся неспособными и беспомощными, что само по себе вызывает определенную тревогу», — резюмировал он.