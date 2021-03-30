Александр Рар: «Азербайджан избран в качестве «мальчика для битья», точно также, как Россия и Турция»

Немецкие СМИ критикуют Азербайджан в первую очередь из-за внутриполитической борьбы. Таким мнением поделился с # немецкий политолог Александр Рар, говоря о причинах участившихся критических материалов в адрес Азербайджана в немецких СМИ.

Напомним, что вот уже несколько недель в немецких СМИ разгорелся скандал, в котором замешаны депутаты Бундестага. Якобы они получали деньги за лоббирование интересов Азербайджана. Однако либеральные германские СМИ на этом не остановились и пошли дальше, критикуя власти Азербайджана за нарушение прав человека и прав сексменьшинств.

«Информационная атака немецких СМИ на Азербайджан из-за нарушения прав человека, коррупции и так далее не связана с Арменией или войной в Карабахе. Многим может показаться, что все это дело рук армянского лобби, но это далеко не так. Нынешняя критика — это итог внутренней политики Германии», — сказал он.

По словам Рара, в Германии начинается избирательная кампания и именно либеральные оппозиционные партии типа «зеленых» начинают «охоту на ведьм».

«И именно они охотятся на консервативных политиков, которые каким-то образом были связаны с Азербайджаном. Либеральная пресса начинает охоту на тех, которые, как они пишут, «работают с авторитарными странами, такими как Россия, Турция, Азербайджан», и так далее. Просто начинается избирательная кампания и общественное мнение готовится к тому, что «политика либеральных ценностей должна победить над политикой традиционализма или авторитаризма», — подчеркнул политолог.

По его словам, это «фишка» избирательной кампании, и она будет усиливаться.

«Азербайджан тут избран в качестве «мальчика для битья», точно также, как Россия и Турция. В Германии считают, что те политики, которые были связаны с Азербайджаном, получали коррупционные деньги и что они занимались «нечистыми делами». Хотя в Германии есть политики, которые работают с той же Арменией, Украиной, Молдовой, Грузией. Таких депутатов не критикуют, а, наоборот, гладят по головке, потому что они работали с «правильными» странами. А тех, кто работали не с «правильными», жестко критикуют», — подчеркивает аналитик.

Рар также добавил, что либералы Германии сейчас «бросают» Азербайджан в одну корзину вместе с Беларусью, Россией, Турцией, пытаются подыграть Байдену атаками на так называемые авторитарные страны.

«Сейчас усилятся атаки на таких лидеров, как Путин, Эрдоган, Си Цзиньпин. Да и Алиева будут относить к этому списку, так как режим Азербайджана тоже рассматривается как незападный, нелиберальный. Думаю, это не страшно. Европа все равно будет покупать газ у Азербайджана и России. Ведется имиджевая кампания для того, чтобы показать, что мы на Западе чистые, у нас либеральные ценности превыше всего, но эти ценности состоят в том, чтобы одержать верх над другими», — добавил аналитик.

Политолог считает, что, к сожалению, подобная информационная политика будет только ужесточаться, и это на самом деле свидетельствует о том, что либеральный мир начинает судорожно защищаться.

«Он не чувствуют себя так уверенно, как это было несколько лет тому назад. Если бы Азербайджан встал на жесткие антироссийские рельсы, как Грузия и Украина, то и его бы хвалили и считали правильной страной. Вообще, на Западе, в Европе очень примитивно смотрят на постсоветские страны: та страна, которая критикует Россию, она хорошая, даже если в этой стране и в помине нет элементов демократии западного образца. Все это происходит в логике идеологической геополитики», — резюмировал Рар.