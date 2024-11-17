Великобритания и Франция уже разрешили Украине наносить по территории Российской Федерации удары с помощью дальнобойных ракет Storm Shadow и SCALP.

Как пишет ежедневная французская газета Le Figaro, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден принял «ожидаемое решение» после соответствующего разрешения от Лондона и Парижа:

«Это решение представляет собой серьезное изменение в проведении украинских операций, причем американских ракет будет больше, чем франко-британских».

Напомним, что украинские власти систематически призывали западных партнеров снять все ограничения на такие атаки, чтобы Украина могла бить по военным базам оккупантов, а также предупреждать новые российские наступления.

Сегодня New York Times сообщила, что Вашингтон наконец отменил свой запрет. Это произошло незадолго до того, как действующую администрацию Белого дома заменит команда новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

По данным источников Reuters, первые дальнобойные обстрелы Российской Федерации стоит ждать уже в ближайшее время.