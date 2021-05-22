22 мая президент Республики Беларусь Александр Лукашенко позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Как передает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Главы государств обсудили обстановку в обеих странах, обменялись мнениями по актуальным вопросам.

Александр Лукашенко поблагодарил коллегу за поддержку и поставки в Беларусь углеводородного сырья. С удовлетворением главы государств отметили рост товарооборота между странами и наличие большого потенциала в развитии двухсторонних отношений.

Президент Азербайджана подробно проинформировал о ситуации на азербайджано-армянской границе, довел позицию Азербайджана по известным событиям, произошедшим некоторое время назад.

Как подчеркнул Александр Лукашенко, в Беларуси надеются, что ситуация будет разрешена в ближайшие дни.

Что касается двухсторонней белорусско-азербайджанской повестки, главы государств предметно обсудили направления сотрудничества и реализацию договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита президента Беларуси в Азербайджан. В ближайшее время в Беларусь прибудет азербайджанская делегация специалистов по градостроительству, вместе с белорусскими коллегами будет проработан план начала строительных работ в регионе.

Кроме того, ожидается и сельскохозяйственная делегация из Азербайджана. Здесь также видится серьезная заинтересованность в белорусском опыте.

В целом в рамках предстоящих встреч будут выстроены конкретные планы работы белорусских строителей и иных специалистов в Азербайджане.