4 октября Президент Украины Владимир Зеленский позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ.

Согласно информации, Владимир Зеленский выразил признательность за значительную гуманитарную помощь, оказанную Азербайджаном Украине, в частности, за поддержку энергетического сектора в зимних условиях.

В ходе телефонного разговора вновь была выражена поддержка суверенитета и территориальной целостности государств, состоялся обмен мнениями о региональной безопасности, существующих угрозах и форматах будущего сотрудничества.