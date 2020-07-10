Александр Лукашенко: «Беларусь испытывает самое сильное давление за все время своей независимости»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о существовании угрозы распада республики, передает РИА «Новости».

На встрече с местными СМИ Лукашенко заявил, что перемены в Беларуси должны идти «от конституции, а не от майдана». Иначе, по его мнению, страна перечеркнет свою историю.

При этом он подчеркнул, что ему бы не хотелось, чтобы «кто-то пришел и начал проводить эксперименты».

Ранее Лукашенко заявил, что в настоящее время Беларусь испытывает самое сильное давление за все время своей независимости.

Президентские выборы в Беларусь состоятся 9 августа. Это будут шестые выборы для действующего с 1994 года президента Александра Лукашенко.