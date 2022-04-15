Интервью # с украинским военным и политическим экспертом Александром Коваленко:

— Начну с самого громкого события последних дней, с уничтожения российского флагманского корабля, крейсера «Москва». Каким оружием он был уничтожен и удивило ли Вас то, что он оказался настолько незащищенным?

— Ракетный крейсер «Москва» был уничтожен парой ракет Р-360 противокорабельного ракетного комплекса «Нептун». И данный факт был не столько удивительным, сколько вполне ожидаемым. Во-первых, украинский ПКРК «Нептун» разрабатывался с 2014 года на основе программы перспективных противокорабельных комплексов, заложенной в середине 2000-х, был принят на вооружение 23 августа 2020 года. В 2021 году было объявлено о начале его серийного производства. На момент полномасштабного вторжения в Украину российских войск в строю стоял один дивизион данных ПКРК, который врагу не удалось уничтожить.

На протяжении всего этого времени ПКРК «Нептун» находился в состоянии ожидания в месте, недоступном для поражения российскими ударными средствами, поскольку это на сегодня штучный продукт с ограниченным количеством ракет Р-360 и его применение обуславливается с уничтожением действительно важных целей, а не всех подряд, оказывающихся в его зоне поражения. И ракетный крейсер «Москва» был именно такой целью. Дело в том, что ракетный крейсер «Москва» это не просто флагман ЧФ ВМФ РФ. В первую очередь это мобильное ПВО морского базирования, обеспечивавшее не только прикрытие всего ЧФ ВМФ РФ, но и способное осуществлять покрытие части территории Украины.