Кроме того, крейсеров, подобных «Москве», типа «Атлант», в составе ВМФ РФ всего три, а теперь уже два. Данные крейсеры Россия не способна из-за технологической и технической деградации не только производить, но и ремонтировать повреждённые. А потому, даже если бы «Москва» не затонула, она всё равно бы подлежала лишь утилю. Что же до её поражения, то отмечу, что ракеты Р-360 это ракеты следующего поколения, разработанные на базе Х-35, но превосходящие Х-35 по ряду параметров. Например, украинский ПКРК «Нептун» и ракеты Р-360 превосходят российские БПРК «Бал» и «Бастион» по дальности поражения целей – более 270 км, а так же точности – предельное отклонение менее 5 метров на максимальном расстоянии. Но главное, эта ракета оказалась неуязвимой для средств ПВО, размещённых на корабле, являвшимся самим по себе – главным ПВО в Чёрном море. Тот самый случай, когда технологии побеждают анахронизм. Большой, устрашающий габаритами и вооружением, но анахронизм.
— Насколько это тяжелый урон для российского флота?
— Это не просто тяжёлый урон, а колоссальный урон российскому флоту. Хуже может быть лишь потеря авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», который и так можно считать потерянным из-за его бесконечного ремонта, либо тяжелого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий», у которого также очень большие проблемы с выходом на ремонт, который никак не могут начать из-за отсутствия свободной верфи. Опять таки, Россия не способна сейчас строить ракетные крейсеры. Кроме того, «Москва» был у России единственным кораблём первого ранга в Чёрном море, а его потеря теперь делает Черноморский флот, статусно, флотилией. Это не просто потеря, это ещё и унижение.
— Безусловно, защищённость российской флотилии от атак ракетным вооружением будет на порядок ниже. Хотя, как показал опыт «Москвы», она и так была не на высоком уровне против современных средств поражения. Мы уже видим, как российские корабли стараются держаться от береговой линии материковой Украины на расстоянии не менее 160 км. Хотя, это расстояние тоже не безопасное. В любом случае, это отдаление не только исключает разного рода спецоперации на берегу Украины, в частности, десантирование, но позволит более оперативно и эффективнее реагировать ПВО на угрозы ракетных ударов российской флотилии.
— «Специальная военная операция» в Украине довольно скоро закончится, Россия не собирается ее затягивать», — заявил замруководителя комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству Андрей Климов. Как Вы прокомментируете это заявление?
— Если Андрею Климову что-либо известно о планах Кремля объявлять о капитуляции, то я не исключаю скорого завершения войны против Украины, если же нет, то это не более чем очередная пропагандистская инсинуация. У Российской Федерации нет ресурсов для скорейшего завершения вторжения в Украину, а как раз наоборот, все имеющиеся предпосылки говорят о том, что её ожидает позорное бегство из оставшихся областей. Кардинальным образом ситуацию может изменить только применение ядерного оружия. Но это очевидная дикость, которая может подорвать ситуацию в первую очередь в самой же России.
— Как руководство РФ попытается объяснить своим согражданам такое большое число потерь в войне с Украиной и под каким соусом оно может попытаться продать россиянам «победу» в войне?
— Российское руководство скрывает реальные потери от своих граждан, хотя вся информация о них имеется в открытых источниках, причем задокументированная посредством фото- и видеофактажа. Россия традиционно стыдится своих потерь и раскроет правду лишь годы спустя. Как это было с потерями во Второй мировой войне, Афганистане, Чечне, Сирии и, вообще, любой другой войне, в которой участвовали российские войска.