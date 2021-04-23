Алекс Григориевс: «Без Украины претензии России на статус глобальной империи невозможны»

Российско-украинское противостояние и как итог, после разговора Байдена и Путина, отвод российских войск от границ Украины, имеет свои последствия, как для Запада, так и для России.

По сути, руководству России удалось напугать своими действиями Запад. Возможно, а скорее всего, так и было, Путин блефовал, когда стянул такое количество войск, которого хватило бы, чтобы за неделю взять Киев. Однако США показали себя в этой ситуации абсолютно не готовыми к военным действиям. О том, что произошло за это время, и какие последствия мы увидим по итогам этого противостояния, рассказал # латвийский эксперт Алекс Григориевс.

— Как вы оцениваете последнее обострение между Россией и Украиной? Россия отводит свои войска, но каковы общие результаты?

— Вся эта ситуация связана с одним явлением, определяющим очень многие процессы в регионе и влияющим на события в мире. Этим явлением является агрессивная политика России в регионе и мире. Эта агрессия происходит из понимания руководством России событий и сути новейшей истории. Скажем сразу, что это понимание основано на устаревших, характерных для XIX века представлениях о геополитике. Президент России озвучивал эти представления не раз, как в публичных выступлениях, так и в беседах с мировыми лидерами.

Суть их в том, что Россия потерпела поражение в холодной, и результатом этого поражения стал распад Советского Союза (Российской империи) – по его представлениям, это было основной геополитической катастрофой XX века. Вместо того, чтобы поставить себе задачу обустроить Россию и добиться высокого уровня жизни ее граждан, руководство России взялось за реванш, за восстановление империи. Надо сказать, что избиратели в значительной мере поддерживали политику реванша, как показывает так называемый крымский консенсус и рост популярности Путина после аннексии украинского Крыма.

Основным инструментом являются скрытые подрывные операции, диверсии, лишь изредка переходящие в открытые военные действия. Такие скрытые подрывные операции идут против всех стран-соседей России. Но основной целью реваншистской политики стала Украина.

— Почему именно Украина, а не другие страны постсоветского пространства? И может ли Кремль взять реванш?

— Без Украины претензии России на статус сверхдержавы, глобальной империи, невозможны. Об этом много и весьма проницательно писал американский стратег польского происхождения Збигнев Бжезинский. Политика России по отношению к Украине характеризуется непрерывной цепью спецопераций, перемежающихся более-менее открытой агрессией. Целью этой политики является ликвидация Украины как независимого государства и ликвидация украинской нации через ее русификацию, то есть завершение того, что недоделали Российская империя и СССР.

Путин из КГБ, поэтому я ожидаю, что будут спецоперации и шантаж, давление и попытки добиться еще одного мюнхенского или ялтинского сговора. Однако сейчас, как показывают события, на войну он все же не пошел. Видимо после разговора с Байденом он понял какие санкции, контрмеры могут принять США. Однако это вовсе не означает, что Путин и в целом Кремль поменяет свою стратегию в отношении Украины.