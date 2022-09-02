Перед виллой бывшего министра национальной безопасности Эльдара Махмудова в Нардаране прошла акция протеста, передают азербайджанские СМИ.

Протестующие заявляют, что когда-то они были незаконно арестованы ныне упраздненным Министерством национальной безопасности по ложным обвинениям и освобождены из-под стражи лишь после получения крупной суммы денег. Они потребовали возмещения причиненного им ущерба. Протестующие держали в руках плакаты со словами «Верните деньги, которые вы получили от наших семей», «Не сопротивляйтесь государству, верните наши деньги» и т.д.

Участники акции потребовали привлечения к ответственности Эльдара Махмудова, бывшего генпрокурора Закира Гаралова и его первого заместителя Рустама Усубова. По словам протестующих, большая часть денег, полученных от их близких, досталась указанным лицам.

В то же время в пресс-службе МВД местным СМИ сообщили, что акция прошла мирно, никаких инцидентов не произошло, задержанных нет.

Отметим, что протестующие являются потерпевшими по «делу МНБ», которое в настоящее время расследуется Бакинским военным судом. Идет суд над генералом Мовламом Шихалиевым, много лет возглавлявшим Главное следственное управление МНБ, и начальниками подведомственных ему отделов Ясином Мамедовым, Вусалом Алекперовым и Сахибом Алекперовым. Они обвиняются в получении взятки в 14,3 миллиона манатов, а также в вымогательстве 5 миллионов манатов.