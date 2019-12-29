Акция доброты на берегу моря: Sea Breeze поздравил пожилых людей с праздниками

В Sea Breeze Resort состоялось праздничное мероприятие, на которое были приглашены жильцы дома — пансионата для престарелых, находящегося в поселке Бильгя. Таким образом, народный артист Азербайджана, первый вице-президент компании Crocus group Эмин Агаларов и бизнесмены — рестораторы Рамин и Рустам Гаджиевы поздравили своих гостей с наступающим Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев всего мира.

Для 60 посетителей был открыт стол, подготовлена развлекательная программа.

В интервью # директор пансионата Гатиба Асадова рассказала, что для тех жильцов, кто по каким-либо причинам не смог приехать в Sea Breeze, праздничный обед был отправлен домой.

Сегодня пансионат является домом для свыше 240 людей пенсионного возраста, оставшихся без дома или лишившихся опеки близких родственников.

Г.Асадова также рассказала журналистам о любви и внимании, которое жителям дома для престарелых оказывает вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева:

«Она всегда с нами – поздравляет нас с каждым праздником, приходит по поводу и без. Лейла ханум – человек с безграничной добротой и чутким сердцем. Благодаря ее заботе жильцы дома для престарелых посещают лучшие рестораны Баку, концерты, театр. Не так давно более 60 человек из нашего дома были приглашены на концерт Филиппа Киркорова. Трудно переоценить роль Лейлы ханум в жизни каждого человека, проживающего в пансионате…», — говорит директор.

Главные герои дня, окруженные заботой и вниманием персонала Sea Breeze Resort, выглядели довольными и счастливыми.

«Хочу поблагодарить всех, кто заботится о нас, кто дарит нам свое внимание. Что нужно пожилому человеку? Здоровье и любовь, забота ближних. Мы счастливы, что нашей страной руководит замечательный человек, мудрый политик, достойнейший сын своего народа – Ильхам Алиев. Мы во всем ощущаем его поддержку. Желаем ему крепкого здоровья, а нашей стране – дальнейшего процветания!», — заявил в интервью # один из участников мероприятия Габиб Гамбаров.

Он также поблагодарил Лейлу Алиеву за постоянную поддержку и мотивацию, которую она оказывает всем жильцам пансионата, и Эмина Агаларова, который устроил для них этот праздник:

«Мы очень любим творчество Эмина. Хотели бы, чтобы он выступил для нас с концертом. Видели по телевизору, что он открыл в Москве для пожилых людей бесплатное кафе «Добродомик». Просим его открыть такое же заведение и у нас в Баку, это замечательная и благородная инициатива», — продолжил Габиб Гамбаров.

Поддержала тему другая участница мероприятия, Сона Рагимбекова. Она поблагодарила Эмина Агаларова за праздник, пожелала ему крепкого здоровья и попросила чаще проводить подобные акции доброты для своих соотечественников.

«У каждого из наших постояльцев – своя история и судьба. Есть те, кто попал сюда из-за бездушности близких людей, есть и просто одинокие люди. В нашем пансионате для них созданы прекрасные условия, медицинское обслуживание, но у каждого из них есть заветное желание на Новый год: иметь свой дом, тепло, уют. У тех, у кого есть родственники, мечтают, чтобы они вместе провели новогодние праздники…», — рассказывает Гатиба Асадова, подводя итоги мероприятия.