Акцент на плечах и открытой спине: дизайнер Медина Залова о трендах нового сезона – ФОТО

Известный азербайджанский дизайнер, создатель бренда MEEAMEE Медина Залова рассказывает в интервью # о самых актуальных новинках сезона с акцентом на тренды, которые особенно придутся по душе азербайджанским модницам:

— Расскажите о главных трендах этой весны и лета, и какие из этих тенденций найдут, на ваш взгляд, особый отклик у наших модниц?

— Тренды этого сезона порадуют модниц полным спектром цветов, фасонов и стилей. Дизайнеры по-прежнему отдают предпочтение демократичности, в то же время не забывая об индивидуальности и женственности. На мой взгляд, азербайджанские девушки, которые следят за актуальными трендами, оценят модные в этом сезоне брюки клеш, костюмы тон в тон, воротник в стиле 70-х, свободные платья, бермуды, шорты до колена в офисном стиле.

— А чем порадует новая коллекция вашего бренда — MEEAMEE?

— Мы порадуем своих клиенток очень модной спортивной коллекцией. Именно эти модели стали фаворитом у многих наших покупателей. По многочисленным просьбам, вдохновившись отзывами клиенток, мы сделали нашу спортивную линию еще лучше и комфортнее.

— Главная вещь в гардеробе на предстоящее лето?

— Для меня это — легкое черное платье сарафан, стандартная белая футболка, платье-майка, рюкзак и непременно удобные белые кроссовки.

— Вечерняя мода этого сезона драматична, как никогда. В чем вы советуете ходить бакинкам на светские рауты?

— Вечернее платье этого года может быть не только длинным и пышным, но также мини и миди длины. Очень актуально будут смотреться V вырез, платья на бретельках и высокий разрез. Главное, чтобы в вечернем образе была легкость. Нужно делать акцент на плечах и открытой спине.

— Мир переживает пандемию коронавируса, люди самоизолируются по домам. Как по-вашему отразится эта ситуация на fashion индустрии?

— То, с чем всем нам пришлось столкнуться, это весьма печально. Модные дома отменили показы по всему миру, а шоу Armani прошло без зрителей, в режиме онлайн трансляции. Но, уверена, что все будет хорошо, нужно лишь немного времени, чтобы переждать этот трудный период в нашей жизни.

— Как вы работаете в режиме самоизоляции и можно ли приобрести одежду вашего бренда онлайн?

— Мы, как и многие другие люди по всему миру, в настоящий момент работаем из дома. Я разрабатываю новую коллекцию, портные воплощают эти идеи в жизнь. Да, наши коллекции с успехом продаются в Интернете, так было практически со дня основания нашей деятельности. Просто сейчас, когда посещение шоурума становится невозможным в силу известных причин, мы продаем одежду только онлайн.