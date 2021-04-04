Акар: Турция вносит значимый вклад в мир и стабильность в регионе

Турция вносила и вносит значимый вклад в мир и стабильность в регионе и на международной арене. Миротворческие усилия Анкары проявляются в плоскости двусторонних отношений, а также в рамках различных миссий, в том числе, ООН, НАТО и ОБСЕ.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, обращаясь в режиме видеосвязи к командующими подразделениями, дислоцированными на границе с Ираком и Сирией, а также в зонах антитеррористических операций, передает «Анадолу».

Глава оборонного ведомства в сопровождении командующих родами войск прибыл накануне в юго-восточную провинцию Ширнак, где в субботу провел заседание в операционном штабе 23-й пехотной дивизии ВС Турции.

По словам Хулуси Акара, несмотря на конструктивную позицию и позитивный настрой официальной Анкары, строго придерживающейся норм международного права, в соседней Греции проводят курс на эскалацию напряженности и кризис, провоцируя турецкую сторону.

«Афинам нужно четко уяснить, что подобный подход ни к чему не приведет. Действия Греции нарушают нормы международного права, а иллюзии не приблизят наших соседей к желаемому», — подчеркнул министр, отметив, что Турция готова развивать добрососедские отношения с Грецией.

Министр указал, что Турция внимательно отслеживает ситуацию в соседних странах.

Глава Минобороны привлек внимание к успешным операциям турецкой армии против боевиков различных террористических организаций.​​​​​​​ «Турецкая армия преследует террористов повсюду. Боевики обеспокоены, их обуял страх. Это подтверждают разведданные. Число антитеррорических операций в регионе будет лишь нарастать», — заверил Акар.

При этом он отметил, что Анкара ожидает от иракской стороны скорейшей зачистки районов Синджар и Махмур от террористов РКК. «Мы готовы к координации действий и сотрудничеству с Багдадом в борьбе с террористами», — сказал министр.